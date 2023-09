ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Sell" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Probleme in den USA überschatteten Fortschritte in anderen Märkten, schrieb Analyst Robert Krankowski am Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarkttages. Die Veranstaltung habe aber mittelfristig beruhigt./ag/zb;