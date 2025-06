FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat AB Inbev mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Die Ende Juli anstehenden Quartalszahlen dürften zeigen, dass der Brauereikonzern auf einem guten Weg sei, 2025 am oberen Ende der Wachstums-Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) aus eigener Kraft zu landen, schrieb Mitch Collett in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ag;