FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat mit Blick auf den Verkauf einer Beteiligung in Nordamerika von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Axel Herlinghaus nannte den Ausstieg des Saatgutherstellers aus dem US-Mais-Geschäft in einer am Montag vorliegenden Studie "konsequent und richtig". Infolge der Transaktion erwartet er eine markante Verbesserung des Finanzergebnisses und damit auch einen spu?rbaren Anstieg des Ergebnisses je Aktie./rob/bek/edh;