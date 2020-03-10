AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund des schwächeren Konsumklimas und den im Vergleich zum Vorjahr ungünstigeren Wetterbedingungen habe er seine Absatzprognosen vor allem für Lateinamerika reduziert, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit dürfte der Brauereikonzern auf das dritte Jahr in Folge mit einem Volumenrückgang zusteuern./rob/edh/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.44 €
|
Abst. Kursziel*:
37.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.60%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|17.09.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|45.13
|-44.74%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:37
|
UBS AG
AB InBev Buy
|08:34
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|08:16
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Overweight
|08:04
|
JP Morgan Chase & Co.
PUMA Underweight
|07:49
|
RBC Capital Markets
Nike Outperform
|17.09.25
|
RBC Capital Markets
Kering Sector Perform
|17.09.25
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy