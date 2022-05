US-Notenbank erhöht Leitzins wie erwartet

Aufgrund der hohen Inflation hebt die Fed den Leitzins für die weltgrösste Volkswirtschaft um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von 0,75 bis 1 Prozent an, wie die Zentralbank am Mittwoch mitteilte. Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte galt unter Experten im Vorfeld bereits als ausgemacht. Es ist der zweite Zinsschritt in Folge, nach einer Anhebung um 0,25 Punkte im März.

Mit Spannung wird nun vor allem auf die Fragerunde mit Notenbankchef Jerome Powell - und dabei auf Indikationen für das weitere Vorgehen - gewartet, die am Markt das eigentliche Highlight darstellt. Angesichts der extremen Inflationsentwicklung werden auch stärkere Zinsmassnahmen für denkbar gehalten.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones Newswires