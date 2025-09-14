Britische Pfund - Neuseeland-Dollar GBP - NZD
|
15.09.2025 00:39:04
New Zealand Services Index Slumps In August - BusinessNZ
(RTTNews) - The services sector in New Zealand continued to contract in August, and at a faster pace, the latest survey from BusinessNZ revealed on Monday with a Performance of Services Index score of 47.5.
That's down from 48.9 in July and it moves further beneath the boom-or0bust line of 50 that separates expansion from contraction.
Among the individual components of the survey, sales (46.2), employment (48.3), new orders (47.8), inventories (47.2) and supplier deliveries (47.8) all were under water.
"Across the economy, we still believe the general signs of a turning point are there. However, there is a very real risk any ensuing bounce takes longer than currently expected," BNZ Senior Economist Doug Steel said.
|GBP/NZD
|2.2757
|0.0027
|0.12
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI verabschiedet sich tiefer ins Wochenende -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt ging es vor dem Wochenende nach unten. Anleger in Deutschland hielten sich bedeckt. Die US-Börsen bewegten sich vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den grössten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.
