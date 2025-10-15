Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.10.2025 01:57:19

Japan Core Machinery Orders Sink 0.9% In August

(RTTNews) - The value of core machinery orders in Japan was down a seasonally adjusted 0.9 percent on month in August, the Cabinet Office said on Thursday - coming in at 890.0 billion yen.

That missed forecasts for an increase of 0.4 percent following the 4.6 percent decline in July.

On a yearly basis, orders were up 1.6 percent - again shy of expectations for a gain of 4.8 percent and slowing from 4.9 percent in the previous month.

For the third quarter of 2025, orders are seen lower by 4.0 percent on quarter and up 5.0 percent on year at 2.773 trillion yen.

The total value of machinery orders received by 280 manufacturers operating in Japan increased by 7.3 percent on month and 4.9 percent on year in August.

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
