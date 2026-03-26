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26.03.2026 23:03:24

China Industrial Profit Data Due On Friday

(RTTNews) - China will on Friday release February figures for industrial profits, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In January, profits were up 0.6 percent on year.

Thailand will see February numbers for industrial production; in January, production was up 1.46 percent on year.

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