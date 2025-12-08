Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’197 -0.3%  Bitcoin 71’835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Alphabet-Aktie vs. Microsoft-Aktie: Wer holt sich die Technologieführerschaft?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Wedbush-Experte stellt sich gegen KI-Kritiker: NVIDIA-Aktie weiter mit starkem Potenzial
VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?
Nach starkem China-IPO: Moore Threads-Aktie erntet Interesse - Neue NVIDIA-Konkurrenz mit Fragezeichen
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CNY/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CNY/GBP

08.12.2025 05:24:31

China Exports Rebound In November

(RTTNews) - China's exports recovered in November after falling in October, data from the customs office revealed Monday.

Exports grew 5.9 percent on a yearly basis in November, reversing a 1.1 percent fall in October. Shipments were forecast to expand 3.8 percent.

At the same time, imports posted an annual growth of 1.9 percent after rising 1 percent in the previous month. However, this was weaker than the expected growth of 2.8 percent.

Consequently, the trade balance showed a surplus of around $112 billion in November, above the forecast of $100.2 billion.

Meistgelesene Nachrichten

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Deutsche Bank-Analyse: Das sind die fünf Gründe für den massiven Bitcoin-Verlust im November
Aktien New York Ausblick: Erholung erlahmt - Nvidia fallen nach Anteilsverkauf
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Die Performance der Kryptowährungen in KW 49: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025

Top-Rankings

SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 49: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/CNY 9.4262 0.0029
0.03

finanzen.net News

Datum Titel
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Dezember 2025
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 19. Dezember 2025
05:49 Selenskyj zu Gesprächen mit Partnern in London - Merz dabei
05:49 Mehr Firmenpleiten 2025 - Creditreform legt Schätzung vor
05:49 Wadephul in Peking - Schwierige Themen Wirtschaft und Moskau
05:49 WOCHENAUSBLICK: Anleger hoffen auf Weihnachtsgeschenk von der US-Notenbank
05:49 Einigung ums Frankfurter Euro-Zeichen erzielt
05:49 EU verhandelt über schwächeres Lieferkettengesetz
05:34 Pressestimme: 'Handelsblatt' zur US-Sicherheitsstrategie
05:34 Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur US-Sicherheitsstrategie