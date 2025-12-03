Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’858 -0.3%  SPI 17’677 -0.2%  Dow 47’883 0.9%  DAX 23’694 -0.1%  Euro 0.9332 0.0%  EStoxx50 5’695 0.2%  Gold 4’203 -0.1%  Bitcoin 74’859 2.0%  Dollar 0.7997 -0.4%  Öl 62.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Holcim1221405
Top News
Tesla-Aktie: Starker Preisverfall bei Model 3 und Y verunsichert Anleger
KI-Hype um NVIDIA & Co.: Warum ein anderer Tech-CEO bewusst dagegen hält - und damit Erfolg hat
Enthüllung des Bitcoin-Gründers Satoshi? Experten sehen überraschende Parallelen zu Jack Dorsey
Synthetische ETFs: Welche regulatorischen Risiken Anleger kennen sollten
Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen
Suche...
Plus500 Depot
03.12.2025 23:34:23

Australia Trade Data Due On Thursday

(RTTNews) - Australia will on Thursday release October numbers for imports, exports and trade balance, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

In September, imports were up 1.1 percent on month and exports rose 7.9 percent for a trade surplus of A$3.938 billion.

Australia also will see November results for the inflation gauge from the Melbourne Institute; in October, it was up 0.3 percent on month.

Thailand is scheduled to release November numbers for consumer prices and consumer confidence. In October, overall inflation was down 0.76 percent on year, while core CPI rose an annual 0.61 percent. The consumer confidence index had a score of 51.9.

Meistgelesene Nachrichten

Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nestlé-Aktie gibt nach: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
US-Rekordaufträge treiben RENK-Aktie nach oben - Rheinmetall & HENSOLDT ziehen mit
SMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- US-Börsen schliessenhöher -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Enthüllung des Bitcoin-Gründers Satoshi? Experten sehen überraschende Parallelen zu Jack Dorsey
Aktien von Warner Bros und Netflix uneins: Rennen um Medienkonzern geht offenbar weiter - Netflix weiter dabei
HUGO BOSS-Aktie bricht ein: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein

finanzen.net News

Datum Titel
23:00 Trump will Kraftstoffvorgaben für Autos lockern
22:50 ROUNDUP: Royals zelebrieren deutsch-britische Freundschaft
22:49 KI-Nachfrage und Übernahme: Salesforce hebt Umsatzausblick an - Aktie legt zu
22:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholung geht weiter - Zinshoffnung bleibt
22:26 INDEX-MONITOR: Zahlreiche Wechsel in MDax und SDax - Dax unverändert
22:23 Aktien New York Schluss: Erholung geht weiter - Zinshoffnung bleibt
21:49 Steinmeier: Partnerschaft mit London auf neue Grundlage stellen
22:04 Tesla-Aktie zieht an: Robotik-Gerüchte aus Washington befeuern den Kurs
21:23 Berichte: Hegseth könnte US-Soldaten gefährdet haben
21:11 Selenskyj: Bereiten Treffen in den USA vor