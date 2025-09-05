So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gold, Öl & Co. 05.09.2025 10:13:20

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 3.547,58 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,02 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 3.547,04 US-Dollar stand.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 0,15 Prozent auf 40,75 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 40,69 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.371,50 US-Dollar am Vortag auf 1.384,00 US-Dollar nach oben (+0,91Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,13 Prozent auf 1.133,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.131,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,33 Prozent auf 66,66 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 66,99 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,27 Prozent auf 63,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 63,48 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Maispreis um -0,12 Prozent auf 4,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 4,00 US-Dollar.

Zudem fällt der Zuckerpreis. Um -0,32 Prozent reduziert sich der Zuckerpreis um 10:00 Uhr auf 0,16 US-Dollar, nachdem der Zuckerpreis am Vortag noch bei 0,16 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 0,78 Prozent stärker bei 3,10 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,07 US-Dollar.

Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 0,11 Prozent auf 17,77 US-Dollar, nach 17,77 US-Dollar am Vortag.

Nach 61,55 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Freitagvormittag um -0,43 Prozent auf 61,29 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

UNIQA Insurance am 26.08.2025

Chart
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’519.14 9’043.70
Gold Krügerrand 1 oz 2’921.49 2’810.54
Gold Philharmoniker 1 oz 2’945.75 2’839.07
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 555.85 530.33
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 23’535.85 22’530.25
Silber CombiBar® 100 g 222.26 130.53
Silber Maple Leaf 1 oz 40.26 33.52
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’217.27 1’030.35

finanzen.net News

