|Commodities aktuell
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28.06.2026 20:43:14
Rohstoffpreise am Sonntagabend
Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.
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Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.080,83 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.080,83 US-Dollar).
Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 58,80 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 58,80 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.624,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.624,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.207,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.207,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|11’044.05
|10’252.22
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’390.53
|3’179.90
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’425.45
|3’225.09
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|644.50
|596.70
|Goldbarren 250 g - philoro
|27’082.49
|25’874.92
|Silber CombiBar® 100 g
|277.26
|163.78
|Silber Maple Leaf 1 oz
|62.92
|46.39
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|1’743.72
|1’472.04
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