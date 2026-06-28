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Commodities aktuell 28.06.2026 20:43:14

Rohstoffpreise am Sonntagabend

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Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.080,83 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.080,83 US-Dollar).

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 58,80 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 58,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.624,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.624,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.207,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.207,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com
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Gold Krügerrand 1 oz 3’390.53 3’179.90
Gold Philharmoniker 1 oz 3’425.45 3’225.09
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 644.50 596.70
Goldbarren 250 g - philoro 27’082.49 25’874.92
Silber CombiBar® 100 g 277.26 163.78
Silber Maple Leaf 1 oz 62.92 46.39
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’743.72 1’472.04

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