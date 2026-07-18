Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 23.12.2021 lag der Kurs von Toncoin bei 3.508 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2’850.58 TON-Coins. Da sich der Wert eines Coins am 17.07.2026 auf 1.498 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’269.12 USD wert. Mit einer Performance von -57.31 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1.202 USD. Am 01.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3.575 USD.

Redaktion finanzen.net