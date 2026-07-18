Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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Krypto-Investment 18.07.2026 19:43:08

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Am 23.12.2021 lag der Kurs von Toncoin bei 3.508 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2’850.58 TON-Coins. Da sich der Wert eines Coins am 17.07.2026 auf 1.498 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’269.12 USD wert. Mit einer Performance von -57.31 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1.202 USD. Am 01.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3.575 USD.

Redaktion finanzen.net

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