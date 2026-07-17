Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’271 0.0%  SPI 20’058 -0.1%  Dow 52’553 -0.2%  DAX 24’737 -0.7%  Euro 0.9233 -0.2%  EStoxx50 6’218 -1.1%  Gold 3’990 0.4%  Bitcoin 50’645 -1.8%  Dollar 0.8072 -0.2%  Öl 84.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DroneShield-Aktie unter Druck: Jefferies kürzt Schätzungen und Kursziel
SpaceX-Aktie vor dem Kollabs? Darum warnt Börsenexperte Jeremy Grantham vor einem Crash
Broadcom-Aktie im Fokus: Apple-Deal treibt KI-Fantasie an - Jetzt noch einsteigen?
Nach 72 Prozent Kursplus: Analysten streiten über Infineon-Aktie
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Suche...
eToro entdecken

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Expertencheck 17.07.2026 10:26:00

Nach 72 Prozent Kursplus: Analysten streiten über Infineon-Aktie

Nach 72 Prozent Kursplus: Analysten streiten über Infineon-Aktie

Die Infineon-Aktie hat seit Jahresbeginn kräftig zugelegt, doch die Analysten sind sich über den weiteren Weg uneins. Am Freitag dominieren unterdessen die Bären.

Infineon
56.78 CHF -4.72%
Kaufen Verkaufen
  • Die Infineon-Aktie bleibt volatil
  • Analysten liegen beim Kursziel zwischen 61 und 108 Euro weit auseinander.
  • UBS verweist auf KI-Risiken und China, Berenberg bleibt optimistisch.

Die Infineon-Aktie fällt am Freitag auf XETRA deutlich um zeitweise 4,61 Prozent auf 61,73 Euro. Trotz des Rückgangs steht seit Jahresbeginn ein Plus von rund 72 Prozent zu Buche. Unter Analysten ist umstritten, wie viel von diesem Kurssprung durch die tatsächliche Geschäftsentwicklung gedeckt ist und wie viel Potenzial für Anleger noch bleibt.

Bewertung rückt in der Quiet Period in den Fokus

Infineon befindet sich derzeit in der Quiet Period vor den Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres, die am 5. August 2026 vorgelegt werden. Bis dahin äussert sich das Management nicht mehr zum laufenden Geschäft, was der Aktie in einer ohnehin nervösen Marktphase Rückhalt nimmt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von zuletzt über 43 bewegt sich die Bewertung nach der Rally auf einem historisch hohen Niveau, wie unter anderem Warburg Research anmerkt.

Infineon-Aktie: Analysten weit auseinander beim Kursziel

Wie unterschiedlich der faire Wert der Aktie eingeschätzt wird, zeigt ein Blick auf die jüngsten Kursziele. Die UBS beliess Infineon am 2. Juli 2026 bei Neutral mit einem Kursziel von 61 Euro. Analyst Francois-Xavier Bouvignies verwies dabei auf steigende Risiken bei den Marktanteilen im KI-Geschäft und auf anhaltende Herausforderungen in China für das zweite Halbjahr. Die Deutsche Bank blieb bereits am 2. Juli 2026 bei Kaufen mit einem deutlich höheren Kursziel von 90 Euro.

Noch optimistischer sind unterdessen die Experten von Berenberg, Jefferies und der Bank of America. Berenberg-Analystin Tammy Qiu besuchte Anfang Juli 2026 die neue Chipfabrik in Dresden und hob das Kursziel danach von 70 auf 100 Euro an, Einstufung Kaufen. Ihr Argument: Infineon könne dort und an weiteren Standorten zusätzliche Umsätze von rund 30 Milliarden Euro stemmen, ohne einen neuen Reinraum zu bauen. Jefferies-Analyst Janardan Menon bestätigte am 2. Juli 2026 ebenfalls Kaufen mit einem Kursziel von 96 Euro und verwies auf robuste Nachfrage aus dem KI-Geschäft, der Autobranche und der Industrie sowie anhaltende Engpässe bei hochmodernen Leistungschips. Die Bank of America siedelt ihr Kursziel mit 108 Euro sogar noch höher an und begründet das mit dem Wachstumsmarkt der KI-Stromversorgung.

Wo die Infineon-Aktie nach dem Rückgang steht

Mit dem heutigen Rückgang notiert die Infineon-Aktie fast genau auf Höhe des UBS-Kursziels, während sich zwischen dem aktuellen Kurs und den optimistischeren Zielen von Deutsche Bank, Jefferies, Berenberg und Bank of America weiterhin eine deutliche Lücke auftut. Ob sich diese Spanne schliesst, dürfte davon abhängen, wie robust sich das KI-Geschäft von Infineon gegen die von der UBS befürchtete Konkurrenz behauptet, wie schnell die neue Dresdner Fabrik hochläuft und ob sich die Nachfrage aus dem Automobilsektor und aus China stabilisiert.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Infineon provisionsfrei traden statt teuer - jetzt zu finanzen.net zero wechseln.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 1.8844 50.53 148594841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

DKSH-Aktie verliert dennoch: Weiterhin organisches Wachstum im ersten Halbjahr

Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Infineon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?