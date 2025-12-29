Rohstoffpreise am Montagvormittag

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -1,51 Prozent auf 4.464,29 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.532,63 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 74,89 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (79,15 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -5,38 Prozent.

Zudem gibt der Platinpreis am Montagvormittag nach. Um -5,70 Prozent auf 2.276,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 2.413,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -10,86 Prozent auf 1.691,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.897,50 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (Brent) hinzu. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 60,64 US-Dollar am Vortag auf 61,55 US-Dollar nach oben (+1,23Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,66 Prozent auf 57,68 US-Dollar. Am Vortag standen noch 56,74 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,09 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,08 US-Dollar am Vortag auf 3,09 US-Dollar nach oben (+0,32Prozent).

Daneben sinkt der Maispreis um -0,39 Prozent auf 4,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,14 Prozent auf 10,57 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 10,59 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,30 Prozent auf 302,80 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 303,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,14 Prozent auf 0,49 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,49 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Zuckerpreis kaum von der Stelle. Um 10:00 Uhr werden 0,15 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,53 Prozent auf 4,39 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,37 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,06 Prozent auf 15,87 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 15,86 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 10:09 Uhr zieht der Heizölpreis um 0,95 Prozent auf 56,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 55,74 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch