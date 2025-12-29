Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’232 -0.1%  SPI 18’160 -0.1%  Dow 48’711 0.0%  DAX 24’279 -0.3%  Euro 0.9285 -0.1%  EStoxx50 5’741 -0.1%  Gold 4’475 -1.3%  Bitcoin 69’653 0.5%  Dollar 0.7882 -0.2%  Öl 61.8 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Swiss ETF Awards 2025: Vorstellung Gewinner "Aktive ETF Obligationen"
BYD-Aktie stark: Verkaufszahlen sollen 2025 weltweit an Tesla vorbeiziehen
Der (bessere) Warren Buffett ETF
Rohstoffpreise am Montagvormittag
Treffen von Trump und Selenskyj: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS in Rot
Suche...
eToro entdecken
Öl & Co. im Fokus 29.12.2025 10:13:20

Rohstoffpreise am Montagvormittag

Rohstoffpreise am Montagvormittag

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -1,51 Prozent auf 4.464,29 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.532,63 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 74,89 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (79,15 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -5,38 Prozent.

Zudem gibt der Platinpreis am Montagvormittag nach. Um -5,70 Prozent auf 2.276,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 2.413,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -10,86 Prozent auf 1.691,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.897,50 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (Brent) hinzu. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 60,64 US-Dollar am Vortag auf 61,55 US-Dollar nach oben (+1,23Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,66 Prozent auf 57,68 US-Dollar. Am Vortag standen noch 56,74 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,09 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,08 US-Dollar am Vortag auf 3,09 US-Dollar nach oben (+0,32Prozent).

Daneben sinkt der Maispreis um -0,39 Prozent auf 4,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,14 Prozent auf 10,57 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 10,59 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,30 Prozent auf 302,80 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 303,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,14 Prozent auf 0,49 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,49 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Zuckerpreis kaum von der Stelle. Um 10:00 Uhr werden 0,15 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,53 Prozent auf 4,39 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,37 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,06 Prozent auf 15,87 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 15,86 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 10:09 Uhr zieht der Heizölpreis um 0,95 Prozent auf 56,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 55,74 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’672.97 11’137.79
Gold Krügerrand 1 oz 3’607.04 3’451.99
Gold Philharmoniker 1 oz 3’637.00 3’487.03
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 686.29 651.36
Goldbarren 250 g - philoro 28’676.93 27’869.41
Silber CombiBar® 100 g 315.34 212.92
Silber Maple Leaf 1 oz 69.11 59.19
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’159.72 1’861.19

Meistgelesene Nachrichten

Treffen von Trump und Selenskyj: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS in Rot
Bitcoin im Visier: Ripple-Chef mit bullisher Krypto-Prognose für 2026
Aktien-Kauf mit Signalwirkung: Tim Cook verdoppelt Beteiligung an Nike
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
SMI freundlich -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneins
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Warner Bros-Aktie tiefer: Zieht Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurück?
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:49 APA ots news: FMA-Bericht: Pensionskassen und Vorsorgekassen wachsen im 3. ...
10:46 APA ots news: Kostenloser Tausch von Lewa-Banknoten bei der OeNB
10:36 OTS: INTERHYP AG / Interhyp-IW-Studie: Wo Eigentumswohnungen in Deutschland ...
10:35 Russischer Industrieindikator signalisiert schrumpfende Aktivität
10:27 tonies-Aktie wagt neuen Ausbruchsversuch über 10-Euro-Marke
10:24 Deutsche Anleihen: Kursgewinne zum Wochenstart
10:20 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / vbw fordert ...
10:12 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar
10:06 OTS: KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand fällt zum Jahresende
10:05 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Verhaltener Start in letzte Woche des Jahres