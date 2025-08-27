Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.08.2025 13:17:06

Rohstoffpreise am Mittwochmittag

Rohstoffpreise am Mittwochmittag

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -0,48 Prozent auf 3.376,74 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.392,88 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 38,30 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (38,61 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,80 Prozent.

Zudem gibt der Platinpreis am Mittwochmittag nach. Um -0,89 Prozent auf 1.340,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.352,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -0,14 Prozent auf 1.097,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.098,50 US-Dollar.

Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 67,22 US-Dollar am Vortag auf 67,09 US-Dollar nach unten (--0,24 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (WTI) Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Ölpreis (WTI) um -0,28 Prozent auf 63,13 US-Dollar. Am Vortag standen noch 63,25 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -1,53 Prozent auf 3,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,84 US-Dollar.

Indes gewinnt der Kakaopreis hinzu. Für den Kakaopreis geht es nach 5.364,00 Britische Pfund am Vortag auf 5.390,00 Britische Pfund nach oben (+0,41Prozent).

Daneben sinkt der Maispreis um -0,26 Prozent auf 3,86 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,88 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,27 Prozent auf 10,31 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 10,29 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,07 Prozent auf 297,40 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 297,20 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,13 Prozent auf 0,53 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,53 US-Dollar.

Daneben sinkt der Weizenpreis um -0,90 Prozent auf 193,50 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 195,00 Euro.

Zeitgleich verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,30 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,16 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochmittag nach. Um -1,35 Prozent auf 2,70 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,72 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Rapspreis im Aufwind. Um 12:58 Uhr zieht der Rapspreis um 0,11 Prozent auf 471,75 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 471,25 Euro gemeldet wurde.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -0,44 Prozent auf 59,97 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 60,23 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’100.60 8’625.29
Gold Krügerrand 1 oz 2’788.25 2’682.35
Gold Philharmoniker 1 oz 2’811.41 2’709.58
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 530.50 506.14
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 22’489.51 21’484.23
Silber CombiBar® 100 g 215.48 124.26
Silber Maple Leaf 1 oz 38.15 31.56
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’149.42 967.62

