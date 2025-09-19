|Lunsumio
19.09.2025 15:03:36
Roche-Aktie gewinnt: CHMP empfiehlt EU-Zulassung für Krebsmittel
Der Pharmakonzern Roche hat in Europa im Zulassungsprozedere zum Krebsmittel Lunsumio eine positive Empfehlung vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) erhalten.
Bei einer definitiven Zulassung wäre Lunsumio die erste Behandlung für Patienten mit follikulärem Lymphom nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien, die sowohl eine feste Dauer hat als auch subkutan verabreicht wird, wie Roche am Freitagnachmittag mitteilte. Der Meldung zufolge erziele Lunsumio hohe und lang anhaltende Ansprechraten. Zwei Drittel der Patienten würden nach vier Jahren eine vollständige Remission aufweisen.
Die Daten der für die Empfehlung ausschlaggebenden Phase-II-Studie GO29781 seien auch bei anderen Gesundheitsbehörden weltweit zur Zulassungsprüfung eingereicht worden. Darunter etwa auch bei der US-Arzneimittelbehörde FDA.
Die Roche-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 1,3 Prozent fester bei 264,90 Franken.
cg/mk
Basel (awp)
