Rohstoffkurse am Abend

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Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.073,44 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 0,43 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.055,93 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -0,02 Prozent auf 58,25 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 58,26 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.618,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.595,50 US-Dollar).

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 3,49 Prozent auf 1.289,50 US-Dollar, nach 1.246,00 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 20:31 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -8,72 Prozent auf 88,34 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 96,78 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -7,43 Prozent auf 82,67 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 89,31 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 20:27 Uhr notiert der Baumwolle 1,01 Prozent stärker bei 0,79 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,79 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 20:18 Uhr gibt der Haferpreis um -4,11 Prozent auf 3,15 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,28 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 3,43 Prozent auf 3,25 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 3,14 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Sinkflug. Um 20:05 Uhr gibt der Lebendrindpreis um -0,94 Prozent auf 2,25 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,27 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -2,80 Prozent auf 4,51 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,64 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Mastrindpreis um -2,34 Prozent auf 3,37 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mastrindpreis bei 3,45 US-Dollar.

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nach unten. Der Orangensaftpreis gibt -0,21 Prozent auf 1,41 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1,42 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -3,35 Prozent auf 12,06 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,48 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -3,11 Prozent auf 321,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 331,30 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenölpreis. Um -3,98 Prozent reduziert sich der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf 0,71 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenölpreis am Vortag noch bei 0,74 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -1,29 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -3,83 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:39 Uhr auf 2,76 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,87 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Mageres Schwein Preis um 0,15 Prozent auf 1,03 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,03 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Milchpreis um 20:10 Uhr ab. Es geht -0,19 Prozent auf 15,76 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 15,79 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -1,44 Prozent auf 108,84 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 110,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Reispreis bei 13,63 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,98 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Holzpreis um -1,07 Prozent auf 647,50 US-Dollar. Gestern stand der Holzpreis noch bei 654,50 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 63,62 Euro am Vortag auf 58,16 Euro nach unten (--8,59 Prozent).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Olivier Le Moal / Shutterstock
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