Medartis-Aktie: Wachstumsmotor läuft
Goldpreis: Zurückhaltung vor Notenbanker-Treffen in Jackson Hole
Genfer Kantonalbank-Aktie: Betriebsergebnis sackt ab
S&P bestätigt Bonität der USA trotz Haushaltsdefizit
Genehmigungen für Mediobanca-Übernahme von Banca Generali erteilt
Goldpreis und Ölpreis 19.08.2025 08:11:39

Goldpreis: Zurückhaltung vor Notenbanker-Treffen in Jackson Hole

Goldpreis: Zurückhaltung vor Notenbanker-Treffen in Jackson Hole

Der Goldpreis zeigte sich im frühen Dienstagshandel stabil, da sich die Anleger im Vorfeld des bevorstehenden Jackson-Hole-Symposium der US-Notenbank Fed zurückhielten.

Goldpreis
3337.56 USD 0.21%
von Jörg Bernhard

Das Treffen internationaler Notenbanker findet vom 21. bis 23. August statt und könnte Hinweise auf mögliche Zinssenkungen liefern. Insbesondere die für Freitag angekündigten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell werden mit Spannung erwartet. Laut dem CME FedWatch Tool erwarten Marktteilnehmer derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 84 Prozent eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der nächsten Fed-Sitzung am 17. September. Zuvor werden noch am morgigen Mittwoch die Sitzungsprotokolle der Fed-Sitzung vom Juli veröffentlicht und berücksichtigt. Am gestrigen Montag tendierten sowohl der Dollarindex als auch die zehnjährigen US-Renditen in höhere Regionen und drückten dadurch auf die Stimmung an den Goldmärkten. Aus charttechnischer Sicht bewegt sich die Krisenwährung derzeit in einer ausgesprochen engen Tradingrange. Seit Freitag schmolz diese auf etwas mehr als 30 Dollar dahin.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 5,00 auf 3'383,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Schwächer nach Trump/Selenskyj-Treffen

Nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Verbündeten im Weissen Haus erklärte US-Präsident Donald Trump in einem Social-Media-Beitrag, er habe den russischen Präsidenten Wladimir Putin angerufen und mit der Organisation eines Treffens zwischen Putin und Selenskyj begonnen. An den Ölmärkten wurde dies dahingehend interpretiert, dass Sekundärzölle gegen China - dem grössten Aufkäufer russischen Rohöls - unwahrscheinlicher geworden sind. Auf kurze Sicht dürfte nun der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Zur Erinnerung: Vor einer Woche wurde ein Lagerzuwachs um 1,5 Mio. Barrel gemeldet.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,47 auf 62,95 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,48 auf 66,12 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.ch

Hier finden Sie aktuelle Realtime-Kurse von Gold
Bill Gross warnt vor neuen Meme-Aktien: Parallelen bei GameStop und Bitcoin
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’007.85 8’531.44
Gold Krügerrand 1 oz 2’758.72 2’653.60
Gold Philharmoniker 1 oz 2’781.63 2’680.54
Gold Vreneli 20 Franken 524.88 500.71
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 22’257.62 21’249.61
Silber CombiBar® 100 g 214.55 123.38
Silber Maple Leaf 1 oz 37.87 31.29
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’150.95 958.84

George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
