Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’614 -0.1%  SPI 17’351 -0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’151 -0.7%  Euro 0.9245 0.1%  EStoxx50 5’639 -0.8%  Gold 4’124 0.7%  Bitcoin 87’716 2.3%  Dollar 0.7970 0.2%  Öl 64.9 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Roche erhöht Gewinnziele für das Gesamtjahr
Gurit-Aktie: Weniger Umsatz nach neun Monaten
Goldpreis: Rebound nach jüngstem Kurssturz
TKMS-Aktie bereits fair bewertet? Deutsche Bank sieht kein weiteres Kurspotenzial
Fundamenta-Aktie: Kapitalerhöhung angekündigt
Suche...
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate anzeigen in Währung
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte Schweizer Franken
Historisch Chartvergleich Trading-Depot Euro
Dollar
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Schweizer Franken

Historisch

Chartvergleich

Trading-Depot

Euro

Dollar

Goldpreis und Ölpreis 23.10.2025 08:12:00

Goldpreis: Rebound nach jüngstem Kurssturz

Goldpreis: Rebound nach jüngstem Kurssturz

Nach dem jüngsten Kurssturz um in der Spitze fast neun Prozent verzeichnete der Goldpreis im frühen Donnerstagshandel einen Rebound.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
60.72 USD 2.31%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Am gestrigen Mittwoch drückten noch anhaltende Gewinnmitnahmen und ein starker Dollar den Goldpreis in die Nähe der psychologisch wichtigen Marke von 4'000 Dollar. Nun warten Anleger auf wichtige US-Inflationsdaten (Freitag), um Hinweise auf den künftigen Zinspfad zu erhalten. Laut von Trading Economics veröffentlichten Umfragen unter Analysten soll die US-Kerninflation (September) bei 3,1 Prozent verharren und die jährliche Teuerungsrate von 2,9 auf 3,1 Prozent zulegen. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürften vor dem Wochenende aber auch die von der Uni Michigan veröffentlichten Indikatoren zum Konsumentenvertrauen und den Inflationserwartungen sorgen. Aus charttechnischer Sicht haben sich die Perspektiven mit dem jüngsten Kursrutsch spürbar eingetrübt, weil die untere Begrenzung des steilen Aufwärtstrends verletzt wurde. Die untere Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrendkanals liegt bei ungefähr 3'600 Dollar und bietet somit noch einen komfortablen Puffer.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 58,00 auf 4'123,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Kräftiger Kurssprung nach oben

Im frühen Donnerstagshandel tendierte der Ölpreis in deutlich höhere Regionen. Trump verhängte nämlich wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine erstmals in seiner zweiten Amtszeit Sanktionen gegen den Aggressor, die sich gegen die Ölkonzerne Lukoil und Rosneft richten. Grossbritannien hatte Rosneft und Lukoil bereits in der vergangenen Woche sanktioniert. Unabhängig davon verabschiedeten die EU-Staaten ein 19. Sanktionspaket gegen Russland, das auch ein Importverbot für russisches Flüssigerdgas (LNG) umfasst. Ausserdem kündigten indische staatliche Raffinerien an, dass sie ihre Käufe russischen Rohöls überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Lieferungen direkt von Rosneft oder Lukoil stammen. Dies alles und die sinkenden Raffineriekapazitäten in Russland könnten das globale Ölangebot verknappen.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stark steigenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 2,37 auf 60,87 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 2,42 auf 65,01 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 42: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Bildquelle: Kotomiti Okuma / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 10’901.78 10’343.80
Gold Krügerrand 1 oz 3’361.10 3’208.75
Gold Philharmoniker 1 oz 3’389.01 3’241.33
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 639.49 605.47
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 26’746.93 25’884.44
Silber CombiBar® 100 g 245.18 148.67
Silber Maple Leaf 1 oz 47.18 39.21
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’454.19 1’218.69

Meistgelesene Nachrichten

Beyond Meat-Aktie explodiert: Walmart-Deal und Short Squeeze befeuern Kurs
Kurskorrektur bei der DroneShield-Aktie: Jetzt kaufen oder abwarten?
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Vorerst wohl kein Friedensgipfel in Sicht: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK können Gewinne nicht verteidigen
UBS-Aktie in Rot: Digitale Kanäle lahmgelegt - Immobilienverkauf an Swiss Life
Goldpreis erholt sich deutlich: Starker Rebound nach heftigem Einbruch
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
DocMorris-Aktie trotzdem in Rot: Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich
TeamViewer-Aktie im Sinkflug: Skeptischer bei Umsatz 2025 und 2026
TKMS-Aktie nach Börsendebüt im Fokus - Kursziele zwischen 71 und 100 Euro

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:28 AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach
08:25 Triebwerksbauer MTU hebt nach gutem Quartal Jahresziele an
08:22 Autobauer Volvo verdient operativ mehr als erwartet
08:11 ROUNDUP 2/Pentagon: Drei Tote bei neuem US-Angriff auf Drogen-Boot
08:08 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stagniert - SAP-Aktie gibt leicht nach
08:07 Beiersdorf senkt Umsatzprognose wegen schwierigem Marktumfeld
08:06 AKTIE IM FOKUS: Atoss profitieren vorbörslich von höherem Profitabilitätsziel
08:05 GNW-News: Vertex gibt Rücktritt des CEO und Nachfolgeplan bekannt
07:59 AKTIE IM FOKUS: SAP im Minus - Aber Aussicht auf Cloud-Belebung
07:52 Kühne+Nagel lanciert Sparprogramm nach schwierigem Quartal