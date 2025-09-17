Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rohstoffe aktuell 17.09.2025 20:43:14

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ist am Abend gefallen. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis um -0,63 Prozent auf 3.666,58 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 3.689,80 US-Dollar gehandelt worden war.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 42,57 US-Dollar am Vortag auf 41,65 US-Dollar nach unten (--2,16 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Platinpreis um -1,79 Prozent auf 1.369,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.394,50 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.179,50 US-Dollar) geht es um -1,65 Prozent auf 1.160,00 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 20:30 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,77 Prozent auf 67,96 US-Dollar. Am Vortag standen noch 68,47 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,81 Prozent auf 64,02 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 64,52 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 20:15 Uhr gibt der Baumwolle um -0,89 Prozent auf 0,66 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,66 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,21 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,19 US-Dollar).

Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,90 Prozent auf 2,31 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,33 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,47 Prozent auf 4,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,30 US-Dollar.

Zudem gibt der Mastrindpreis am Mittwochabend nach. Um -0,83 Prozent auf 3,56 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -5,37 Prozent auf 2,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,69 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,48 Prozent auf 10,44 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 10,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,66 Prozent auf 284,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 285,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -2,68 Prozent auf 0,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,53 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -2,33 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,09 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,87 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,10 US-Dollar).

Zudem steigt der Mageres Schwein Preis. Um 0,15 Prozent verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr auf 0,97 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,97 US-Dollar lag.

Indes gewinnt der Milchpreis hinzu. Für den Milchpreis geht es nach 17,60 US-Dollar am Vortag auf 17,62 US-Dollar nach oben (+0,11Prozent).

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -1,67 Prozent auf 62,08 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 63,14 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Reispreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Reispreis um -1,23 Prozent auf 11,60 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 11,74 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Holzpreis um 20:06 Uhr ab. Es geht -0,61 Prozent auf 570,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 572,50 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.ch


Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’622.96 9’142.92
Gold Krügerrand 1 oz 2’954.54 2’840.94
Gold Philharmoniker 1 oz 2’979.07 2’869.78
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 562.14 536.06
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 23’652.39 22’932.30
Silber CombiBar® 100 g 221.92 130.15
Silber Maple Leaf 1 oz 40.16 33.39
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’213.84 1’026.46

