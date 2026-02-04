Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Edelmetalle 04.02.2026 08:47:00

Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5'000 Dollar

Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5'000 Dollar

Die Preise für Gold und Silber haben am Mittwoch ihre Erholung nach den jüngsten Turbulenzen fortgesetzt.

Silberpreis
90.36 USD 5.85%
Kaufen Verkaufen
Der Preis für eine Feinunze Gold(etwa 31,1 Gramm) stieg in der vergangenen Nacht an der Metallbörse in London wieder auf mehr als 5'000 US-Dollar. Am Morgen lag der Preis bei 5'067 Dollar und damit etwa 122 Dollar oder rund 2,5 Prozent höher als am Vortag.

Die Notierung näherte sich damit tendenziell wieder dem Rekordhoch, das Ende Januar bei 5'595 Dollar erreicht worden war. Am vergangenen Freitag und am Montag war der Goldpreis scharf eingebrochen und hatte zu Beginn der Woche bei 4'402 Dollar den tiefsten Stand seit fast vier Wochen erreicht.

Eine ähnliche Preisentwicklung zeigte sich auch beim Silber, das den Erholungskurs am Morgen ebenfalls fortsetzte. Hier wurde die Feinunze bei 89,20 Dollar gehandelt und damit etwa 4 Dollar oder fast 5 Prozent höher als am Vortag. Der Silberpreis war mit den Marktturbulenzen am Montag bis auf 71 Dollar gefallen, nachdem er am vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch bei über 121 Dollar erreicht hatte.

Ein wesentlicher Grund für die jüngsten Turbulenzen bei Edelmetallen sind Kursbewegungen beim US-Dollar. Hinzu kommen Spekulanten, die auf noch höhere Metallpreise gewettet hatten und damit auf dem falschen Fuss erwischt worden waren. Marktbeobachter verwiesen auf chinesische Fonds und westliche Privatanleger, die grosse Positionen in Edelmetallen aufgebaut hätten. Ein plötzlicher Preiseinbruch hatte demnach während des asiatischen Handels am Freitag begonnen und sich bis in den Wochenbeginn fortgesetzt.

Viele Banken gehen von einer Erholung des Goldpreises aus. Die Deutsche Bank hatte am Montag ihre Prognose bekräftigt, dass der Goldpreis im Lauf des Jahres bis auf 6'000 US-Dollar pro Unze steigen kann. Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs erwarten den Goldpreis Ende des Jahres bei 5'400 US-Dollar.

/jkr/mis

LONDON (awp international)

Bildquelle: Ravital / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 13'322.24 11'941.60
Gold Krügerrand 1 oz 4'128.24 3'696.97
Gold Philharmoniker 1 oz 4'162.53 3'734.50
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 785.45 697.59
Goldbarren 250 g - philoro 32'774.03 29'878.12
Silber CombiBar® 100 g 361.21 199.00
Silber Maple Leaf 1 oz 89.86 67.53
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2'772.99 2'055.13

Rohstoffe in diesem Artikel

Silberpreis 90.36 4.99 5.85

