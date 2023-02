Goldpreis: Ausgebremst durch "falkenhafte" Fed-Kommentare

Am Nachmittag erfahren die Marktakteure wie sich in Deutschland die Inflation entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich dies im Januar von 8,6 auf 8,9 Prozent beschleunigt haben. Am kommenden Dienstag steht dann die US-Teuerungsrate zur Bekanntgabe an. Jenseits des Atlantiks soll sich die Geldentwertung von 6,5 auf 6,3 Prozent verlangsamt haben. Bei markanten Abweichungen dürfte sich dies auch auf den Goldpreis auswirken. Die gestrigen Kommentare von US-Notenbanker Christopher Waller wurden am Markt als "falkenhaft" wahrgenommen und drückten die Stimmung leicht. Er meinte, dass der Job der Fed zur Reduktion der Inflation noch nicht erledigt sei und es ein langer Kampf werden könnte.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 1,90 auf 1'890,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Wachsende Angebotssorgen

Aufgrund des Erdbebens in der Türkei gibt es massive Probleme bei der Lieferung von Öl aus Aserbaidschan und dem Irak. Leicht ausgebremst wurde der fossile Energieträger allerdings durch die in den USA gestiegenen Lagermengen bei Rohöl und Benzin. Mit einem Plus von über fünf Millionen Barrel wurde vor allem bei Letztgenanntem die Erwartungen der Analysten übertroffen. Neue Impulse könnte der Ölpreis am Nachmittag erfahren, wenn die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) veröffentlicht werden. Diese sollen sich laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten von 183'000 auf 190'000 leicht erhöht haben.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,03 auf 78,50 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,08 auf 85,17 Dollar anzog.





