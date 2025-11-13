Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zinshoffnung 13.11.2025 12:44:36

Edelmetall-Rally: Gold im Höhenflug Richtung Allzeithoch - Silber springt kräftig mit

Edelmetall-Rally: Gold im Höhenflug Richtung Allzeithoch - Silber springt kräftig mit

Der Goldpreis ist am Donnerstag mit der Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA erneut kräftig gestiegen.

Im Mittagshandel wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bei 4.232 US-Dollar gehandelt und damit etwa 37 Dollar höher als am Vortag. Seit Beginn der Woche geht es mit dem Preis deutlich nach oben. In dieser Zeit hat das Edelmetall etwa sechs Prozent an Wert gewonnen. Die Notierung nähert sich damit in schnellen Schritten dem Rekordhoch, das zuletzt am 20. Oktober bei 4.381 Dollar erreicht worden war.

Am Markt wird der jüngste Preissprung beim Gold unter anderem mit der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den USA erklärt. Nachdem die rekordlange Teilschliessung von US-Behörden beendet ist, können in den kommenden Tagen wieder wichtige Konjunkturdaten erhoben werden. Dies erleichtert die Arbeit der US-Notenbank Fed, die den Leitzins zuletzt im Oktober wegen schwacher Daten vom Arbeitsmarkt gesenkt hatte.

Auf der letzten Zinssitzung der Fed im Dezember wird erneut eine Lockerung der Geldpolitik erwartet. Die Aussicht auf weitere sinkende Zinsen verstärkt die Nachfrage nach Gold, das für die Anleger keine Marktzinsen abwirft.

Eine ganz ähnliche Entwicklung zeigte sich im Verlauf der Handelswoche auch beim Silber, das sich in den vergangenen Handelstagen ebenfalls deutlich verteuert hat.

Die Feinunze Silber wurde am Donnerstag bei 53,56 Dollar gehandelt und damit etwa fünf Dollar über dem Niveau vom Wochenstart. Auch der Silberpreis bewegt sich damit mit schnellen Schritten in Richtung Rekordhoch, das zuletzt Mitte Oktober bei 54,47 Dollar erreicht worden war.

/jkr/jsl/jha/

LONDON (awp international)

Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 11’173.07 10’669.41
Gold Krügerrand 1 oz 3’448.01 3’308.51
Gold Philharmoniker 1 oz 3’476.64 3’342.10
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 656.03 624.29
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 27’427.68 26’698.47
Silber CombiBar® 100 g 258.28 161.78
Silber Maple Leaf 1 oz 51.37 43.29
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’589.18 1’349.81

