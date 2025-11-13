|Zinshoffnung
|
13.11.2025 12:44:36
Edelmetall-Rally: Gold im Höhenflug Richtung Allzeithoch - Silber springt kräftig mit
Der Goldpreis ist am Donnerstag mit der Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA erneut kräftig gestiegen.
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Am Markt wird der jüngste Preissprung beim Gold unter anderem mit der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den USA erklärt. Nachdem die rekordlange Teilschliessung von US-Behörden beendet ist, können in den kommenden Tagen wieder wichtige Konjunkturdaten erhoben werden. Dies erleichtert die Arbeit der US-Notenbank Fed, die den Leitzins zuletzt im Oktober wegen schwacher Daten vom Arbeitsmarkt gesenkt hatte.
Auf der letzten Zinssitzung der Fed im Dezember wird erneut eine Lockerung der Geldpolitik erwartet. Die Aussicht auf weitere sinkende Zinsen verstärkt die Nachfrage nach Gold, das für die Anleger keine Marktzinsen abwirft.
Eine ganz ähnliche Entwicklung zeigte sich im Verlauf der Handelswoche auch beim Silber, das sich in den vergangenen Handelstagen ebenfalls deutlich verteuert hat.
Die Feinunze Silber wurde am Donnerstag bei 53,56 Dollar gehandelt und damit etwa fünf Dollar über dem Niveau vom Wochenstart. Auch der Silberpreis bewegt sich damit mit schnellen Schritten in Richtung Rekordhoch, das zuletzt Mitte Oktober bei 54,47 Dollar erreicht worden war.
/jkr/jsl/jha/
LONDON (awp international)
Weitere Links:
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|11’173.07
|10’669.41
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’448.01
|3’308.51
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’476.64
|3’342.10
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|656.03
|624.29
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|27’427.68
|26’698.47
|Silber CombiBar® 100 g
|258.28
|161.78
|Silber Maple Leaf 1 oz
|51.37
|43.29
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’589.18
|1’349.81
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: SMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich wenig bewegt, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.