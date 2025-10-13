Wdh: LUKB verlängert AT-1-Anleihe um 5 Jahre

(Tippfehler im Titel beseitigt)

Luzer (awp) - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) lässt eine im Jahr 2019 emittierte AT1-Anleihe über nominal 250 Millionen Franken (ISIN CH0475070238) weitere fünf Jahre laufen. Die Option zur vorzeitigen Rückzahlung per 13.11.2025 wird daher nicht ausgeübt.

Der Zinssatz (Coupon) wird laut Mitteilung vom Montag für die Dauer der nächsten Fünfjahresperiode entsprechend den Anleihebedingungen am 13. November 2025 basierend auf dem dann geltenden 5-jährigen Kapitalmarktsatz (Swap-Satz) neu fixiert, dazu kommt eine Marge von 1,8741 Prozent. Derzeit wird das Papier zu 1,80 Prozent verzinst.

Die AT1-Anleihe kann durch die Emittentin künftig nach freiem Ermessen unter Einhaltung einer 30-tägigen Kündigungsfrist und vorbehältlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde alle 5 Jahre, frühestens am 13. November 2030 zurückgezahlt werden.

