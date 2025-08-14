Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.08.2025 11:33:36

Anleihe: Tecan holt sich 150 Mio Franken für fünf Jahre

Tecan
168.89 CHF 8.48%
Zürich (awp) - Tecan begibt eine Anleihe unter der Federführung von UBS und Zürcher Kantonalbank sowie von J.Safra Sarasin (Co-Manager) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,850%
Emissionspreis:  100,195%
Laufzeit:        5 Jahre, bis 11.09.2030
Liberierung:     11.09.2025
Yield to Mat.:   0,810%
Spread (MS):     +75 BP
Spread (Govt.):  +87,5 BP
ISIN:            CH1474857070
Rating:          BBB+/BBB (ZKB/UBS )
Kotierung:       SIX, ab 09.09.2025

