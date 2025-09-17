Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’999 -0.2%  SPI 16’696 -0.1%  Dow 46’043 0.6%  DAX 23’359 0.1%  Euro 0.9324 -0.1%  EStoxx50 5’370 -0.1%  Gold 3’686 -0.1%  Bitcoin 91’071 -0.8%  Dollar 0.7871 0.1%  Öl 68.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie mit Potenzial? Experte wagt Prognose bis 2026
MCH-Aktie: Basler Parlament bekennt sich zur Beteiligung
Deutsche Bank-Aktie mit Verlusten: Grundkapital durch weiteres Aktienrückkaufprogramm reduziert
PUMA-Aktie mit Kurssprung: Wohl zwei Interessenten für Pinault-Paket an PUMA
Meyer Burger-Aktie: Solarkonzern sieht keine Chance auf Rettung
Suche...
17.09.2025 18:09:36

Anleihe: Swiss Life nimmt mit nachrangiger Anleihe 250 Mio Fr. auf

(Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Die Swiss Life Holding begibt unter Federführung der Deutschen Bank, der UBS sowie der Zürcher Kantonalbank eine nachrangige Tier2-Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:         250 Mio Fr. 
Coupon:         1,9275% bis zum ersten Call-Datum, danach alle fünf Jahre neu: 
                5y CHF SARON MS + Initial Margin 150 BP + 100 BP Step-up
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       20 Jahre, bis 26.09.2045
1. Call-Datum:  nach 10 Jahren, am 26.09.2035
Liberierung:    26.09.2025
Valor:          CH1487331949
Issuer Rating:  A+ (S&P)         
Kotierung:      SIX, ab 25.9.2025

Die Mittel will Swiss Life für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Dazu zählten auch potenzielle zukünftige Refinanzierungen ausstehender Instrumente.

ys/cg/mk

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
Meyer Burger-Aktie: Solarkonzern sieht keine Chance auf Rettung
Fed-Zinsentscheid steht an: SMI letztlich etwas leichter -- DAX zum Handelsende in Grün -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Nestlé-Aktie unter Druck: Nach CEO-Aus - Auch Verwaltungsratschef Bulcke tritt zurück
BioNTech-Aktie im Visier: Kurserholung hängt an neuen Meilensteinen in der Krebsforschung
Palantir-Aktie erneut tiefer: Lohnt der Einstieg nach der Kurskorrektur trotz starker Zahlen?
Eli Lilly-Aktie im Fokus: Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten könnte von FDA bis Jahresende genehmigt werden
PUMA-Aktie mit Kurssprung: Wohl zwei Interessenten für Pinault-Paket an PUMA

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}