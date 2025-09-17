|
17.09.2025 18:09:36
Anleihe: Swiss Life nimmt mit nachrangiger Anleihe 250 Mio Fr. auf
(Verwendungszweck ergänzt)
Zürich (awp) - Die Swiss Life Holding begibt unter Federführung der Deutschen Bank, der UBS sowie der Zürcher Kantonalbank eine nachrangige Tier2-Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 250 Mio Fr. Coupon: 1,9275% bis zum ersten Call-Datum, danach alle fünf Jahre neu: 5y CHF SARON MS + Initial Margin 150 BP + 100 BP Step-up Emissionspreis: 100% Laufzeit: 20 Jahre, bis 26.09.2045 1. Call-Datum: nach 10 Jahren, am 26.09.2035 Liberierung: 26.09.2025 Valor: CH1487331949 Issuer Rating: A+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 25.9.2025
Die Mittel will Swiss Life für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Dazu zählten auch potenzielle zukünftige Refinanzierungen ausstehender Instrumente.
ys/cg/mk
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid steht an: SMI letztlich etwas leichter -- DAX zum Handelsende in Grün -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich an einem ruhigen Handelstag etwas schwächer. Der deutsche Markt präsentierte sich nach dem Kursrutsch vom Vortag mit leicht positiver Tendenz. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost gab es am Mittwoch keine einheitliche Richtung.
Top-Rankings
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}