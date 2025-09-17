Anleihe: Swiss Life nimmt mit nachrangiger Anleihe 250 Mio Fr. auf

(Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Die Swiss Life Holding begibt unter Federführung der Deutschen Bank, der UBS sowie der Zürcher Kantonalbank eine nachrangige Tier2-Anleihe zu folgenden Konditionen:

Betrag: 250 Mio Fr. Coupon: 1,9275% bis zum ersten Call-Datum, danach alle fünf Jahre neu: 5y CHF SARON MS + Initial Margin 150 BP + 100 BP Step-up Emissionspreis: 100% Laufzeit: 20 Jahre, bis 26.09.2045 1. Call-Datum: nach 10 Jahren, am 26.09.2035 Liberierung: 26.09.2025 Valor: CH1487331949 Issuer Rating: A+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 25.9.2025

Die Mittel will Swiss Life für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Dazu zählten auch potenzielle zukünftige Refinanzierungen ausstehender Instrumente.

