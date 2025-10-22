|
22.10.2025 14:06:36
Anleihe: LLB begibt 200 Mio Franken für sieben Jahre
(Mit Verwendungszweck ergänzt)
Zürich (awp) - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) emittiert unter Federführung der UBS und ZKB eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,950% Emissionspreis: 100,034% Laufzeit: 7 Jahre, bis 12.11.2032 Liberierung: 12.11.2025 Yield to Mat.: 0,945% Spread (MS): +73 BP ISIN: CH1487332095 Rating: Aa3 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 11.11.2025
Mit der Emission will das Unternehmen seine finanzielle Flexibilität stärken und Spielraum für zukünftiges Wachstum schaffen, wie die LLB am Mittwoch mitteilte. Der Bond sei auf eine grosse Nachfrage gestossen.
