Anleihe: Clariant nimmt mit 2 Tranchen 300 Millionen Franken auf
Zürich (awp) - Die Clariant AG begibt zwei Anleihen unter der Federführung von Commerzbank, Deutsche Bank und UBS zu folgenden Konditionen:
1. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,650% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 5 Jahre, bis 28.11.2030 Liberierung: 28.11.2025 Spread (MS): +155 BP Spread (Govt.): +168 BP ISIN: CH1494626331 Rating: BBB- (S&P) Instr. Rating: BBB- (S&P) Kotierung: SIX, ab 26.11.2025 2. Tranche Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,200% Emissionspreis: 100,226% Laufzeit: 8,498 Jahre, bis 29.05.2034 Liberierung: 28.11.2025 Yield to Mat.: 2,1714% Spread (MS): +185 BP Spread (Govt.): +210 BP ISIN: CH1494626349 Rating: BBB- (S&P) Instr. Rating: BBB- (S&P) Kotierung: SIX, ab 26.11.2025
