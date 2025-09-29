Banque Cantonale du Jura Aktie 35066567 / CH0350665672
29.09.2025 11:30:36
Anleihe: Banque Cantonale du Jura nimmt 100 Mio Franken für 3 Jahre auf
Banque Cantonale du Jura
62.74 CHF 0.74%
Zürich (awp) - Die Banque Cantonale du Jura emittiert unter Federführung der Luzerner Kantonalbank und der Bank Vontobel eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,450% Emissionspreis: 100,067% Laufzeit: 3 Jahre, bis 23.10.2028 Liberierung: 23.10.2025 Yield to Mat.: 0,4275% Spread (MS): +44 BP Spread (Govt.): +53 BP ISIN: CH1452396539 Rating: AA-/A+ (Fedafin/ZKB) Kotierung: SIX, ab 21.10.2025
