Trotz Rezessionsängsten: Schweizer Anleger setzen auf nachhaltige Investments

• Lombard Odier-Studie befragt 300 vermögende Schweizer• Nachhaltiges Investieren wird zunehmend wichtiger• Klimawandel im Fokus

Rezessionsängste treiben Börsianer weiter um. Die Zinsschrauben, die die internationalen Währungshüter angesichts der hohen Inflation fester anziehen, wecken Ängste vor einem globalen Wirtschaftsabschwung und einer drohenden Rezession. Auch hierzulande ist die Sorge vor einer wirtschaftlichen Abwärtsentwicklung präsent. Einer Studie zufolge werden vermögende Investoren nichtsdestotrotz aber immer aktiver, wenn es um Nachhaltigkeit in ihren Portfolios geht.

Wohlhabende Schweizer setzen auf Nachhaltigkeit

"Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betrachten 300 vermögende Schweizer Anleger (HNWIs, High Net Worth Individual, Anm. d. Red) den Klimawandel als einen der wichtigsten Faktoren für die Schweizer Wirtschaft, noch vor Rezessionsängsten, Massenentlassungen und Marktvolatilität", geht aus einer Umfrage der Privatbank Lombard Odier hervor.

Im Rahmen der Studie wurde unter 300 wohlhabenden Schweizer Anlegern mittels einer Umfrage deren Fokus auf Nachhaltigkeit beim Investieren ermittelt. Dabei habe sich ein starkes Interesse an nachhaltigen Geldanlagen gezeigt. Mehr als sieben von zehn Befragten hätten demnach angegeben, dass ihnen nachhaltige Geldanlagen wichtig seien und dass ihr Interesse auch in Zeiten der Wirtschaftskrise bestehen bleiben oder sogar steigen würde.

Portfolioanteil soll ausgebaut werden

Aktuell würde der Anteil nachhaltiger Anlagen in den Portfolios eines Grossteils der befragten Schweizer bei unter 40 Prozent liegen. Dieser Anteil soll bis 2025 aber deutlich steigen, da mehr als ein Drittel der Befragten im Rahmen der Umfrage angaben, mehr in Nachhaltigkeit investieren zu wollen.

"Auffallend ist, dass der Klimawandel als einer der einflussreichsten Faktoren der Schweizer Wirtschaft an vierter Stelle genannt wird, noch vor Rezessionsängsten, Massenentlassungen und Marktvolatilität. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass sich wohlhabende Anleger in der Schweiz zunehmend bewusst sind, dass Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle in der Wirtschaft spielt und dass Investitionen in diesem Bereich Priorität haben sollten", kommentierte Philippe Gay, Head of Swiss Market Offering bei Lombard Odier die Studie.

Klimawandel wird zum Anlegerfokus

Beliebte Themen in diesem Bereich seien die nachhaltige Entwicklung und der Schutz von Land-, Wasser- und Meeresressourcen, heisst es bei Lombard Odier weiter. Sechs von zehn Befragten hätten Interesse an Investitionen in diesem Bereich bekundet, während vier von zehn Befragten angegeben hätten, dass sie gerne im Bereich des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft und im Segment Kampf gegen den Klimawandel Teile ihres Vermögens anlegen wollten. Dabei sei die Reduzierung des CO2-Fussabdrucks für alle Altersgruppen von entscheidender Bedeutung, wie aus der Studie weiter hervorgeht.

"Die wachsende Besorgnis über den Klimawandel spiegelt sich auch im Anlegerverhalten wider. HNWIs in der Schweiz wissen, dass sie beim Übergang zu einer CO2-neutralen Welt eine Schlüsselrolle spielen können. Sie suchen nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten und möchten verstehen, wie sie zur Reduzierung von Emissionen beitragen können und ihren CO2-Fussabdruck zu minimieren. Diese proaktive Einstellung kann dazu beitragen, die Veränderungen anzustossen, die unser Planet braucht, um eine nachhaltige Zukunft zu gewährleisten", wird Gérard Felley, Limited Partner und Head of Swiss and Francophone Private Client Markets bei Lombard Odier, im Rahmen der Studie zitiert.



Redaktion finanzen.ch