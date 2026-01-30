|Inflationsdruck nimmt zu
Preisdruck nimmt zu: HVPI-Inflation in Deutschland steigt überraschend
Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Januar entgegen den Erwartungen leicht zugenommen.
Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex erhöhte sich auf Monatssicht um 0,1 Prozent und stieg auf Jahressicht um 2,1 (1,8) Prozent. Erwartet worden waren ein monatlicher Preisanstieg um 0,1 Prozent und eine Jahresteuerung von 2,1 Prozent.
Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, stieg auf 2,5 (2,4) Prozent. Die Warenpreise erhöhten sich mit einer Jahresrate von 1,0 (0,4) Prozent, wobei die Energiepreise um 1,7 (minus 1,3) Prozent sanken. Nahrungsmittel kosteten 2,1 (0,8) mehr als vor Jahresfrist, Dienstleistungen verteuerten sich um 3,2 (3,5) Prozent.
