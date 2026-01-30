Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’159 0.1%  SPI 18’195 0.2%  Dow 49’072 0.1%  DAX 24’464 0.6%  Euro 0.9160 0.1%  EStoxx50 5’919 0.5%  Gold 5’057 -6.0%  Bitcoin 63’156 -2.3%  Dollar 0.7688 0.5%  Öl 69.8 -1.5% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SAP345952
CSG-Aktie nach IPO-Hype unter Druck: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS in Woche eins
Barclays Capital beurteilt Allianz-Aktie mit Underweight
Swatch-Aktie trotzdem gesucht: Massiver Gewinneinbruch in 2025
Helvetia Baloise-Aktie fester: Geschäftsführung der Servisa-Stiftungen abgegeben
Viertes Quartal: Euroraum-BIP legt zu
Stärker als erwartet 30.01.2026 11:10:00

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum ist im vierten Quartal 2025 etwas stärker als erwartet gewesen.

Wie Eurostat mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent und lag um 1,3 Prozent (drittes Quartal: 1,4) über dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich 0,2 Prozent Quartalswachstum und eine Jahreswachstumsrate von 1,2 Prozent prognostiziert. Ursache waren unerwartet hohe Wachstumsraten in Deutschland, Italien und Spanien.

DJG/hab/cbr

DOW JONES

BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Donnerstagnachmittag
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
D-Wave Quantum Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf D-Wave Quantum
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen
Krypto-Märchen werden wahr: Wie das digitale Gold eine neue Generation von Superreichen schuf
SAP-Aktie tiefrot: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt
DroneShield-Aktie fällt: Kapitalerhöhung drückt Kurs trotz Rekordjahr
Roche-Aktie leichter: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt
ABB-Aktie erreicht neues Rekordhoch: Sprung im Schlussquartal - Industrieareal in Zürich verkauft

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
11:21 Eurozone: Arbeitslosigkeit sinkt überraschend
11:20 IPO/AKTIE IM FOKUS: Kupferspezialist Asta Energy legt starken Börsengang hin
11:19 ROUNDUP/Gewinneinbruch bei Bosch: Was sind die größten Baustellen?
11:16 ROUNDUP 2/Hoffnung für 2026: Wirtschaft wächst unerwartet stark
11:07 Expertin warnt USA vor riskantem Umsturz im Iran
11:06 OTS: Comelit Group S.p.A. Deutschland / Comelit stärkt seine Präsenz in ...
11:05 Operativer Gewinn bei Bosch bricht um fast die Hälfte ein
10:57 GNW-News: AI-Media präsentiert auf der ISE 2026 Workflows für Echtzeitübersetzungen und Barrierefreiheit angesichts steigender Nachfrage nach mehrsprachigen ...
10:51 Isar Aerospace verschiebt zweiten Raketen-Testflug auf März
10:44 Nach Video: Erschossener Pretti für Trump 'Unruhestifter'