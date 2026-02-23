Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.02.2026 09:01:22

Top Performance ETFs in der Woche 16. - 20. Februar 2026 an der SIX Swiss Exchange

ETF-Image

Zürich, 23.Februar.2026 09:00

Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 16..-20. Februar 2026 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF2617084Market Access Asset Management LimitedEUR7,92%
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc141320628WisdomTree Management LimitedEUR7,73%
Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETFAcc143583576Amundi Luxembourg S.A.EUR7,66%
Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing130140721Amundi Luxembourg S.A.USD6,80%
Invesco Markets II plc - Invesco Defence Innovation UCITS ETF136725353Invesco Investment Management LimitedUSD6,48%
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating118175406HANetf Management LimitedUSD6,11%
HANetf ICAV - Future of European Defence Screened UCITS ETF Accumulating143413633HANetf Management LimitedEUR5,73%
Franklin FTSE Korea UCITS ETF46325073Franklin Templeton International Services S.à r.l.USD5,57%
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)2308859BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD5,56%
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)2308884BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD4,83%

Abonnieren Sie den ETF Marktreport hier und erfahren Sie regelmässig alles über die Entwicklung im ETF Segment.

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 8: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
