State Street Global Advisors: Q2 Bond Market Outlook: Auf der Suche nach Sicherheit

Energieschocks haben die Inflationsrisiken erneut entfacht und die Zinsmärkte durcheinandergewirbelt, was die Weltwirtschaft und die globale Anleihen-Perspektive beeinflusst. Unser Q2 Bond Market Outlook zeigt Wege für das Management von Inflationsrisiken, Duration und Performance in einem volatilen Umfeld auf.
Kernthemen für dieses Quartal sind:
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Inflation und TIPS: Inflationsrisiken, die durch Energiepreise getrieben werden, treten wieder stärker in den Vordergrund, während langfristige Erwartungen stabiler bleiben. Treasury Inflation Protected Securities können helfen, Inflationsschutz mit Durationsexposure auszugleichen.
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Duration und CLOs: Die starke Volatilität am kurzen Ende hat auch kurze Durationen unter Druck gestellt. Euro AAA CLOs zeigten aufgrund ihrer begrenzten Duration und diversifizierten Kreditexposure eine grössere Widerstandsfähigkeit.
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Wandelanleihen: Ist diese hybride Anlageklasse bereit für eine Erholung?
Ausserdem analysiert unsere proprietäre PriceStats®-Auswertung den Einfluss des Golfkonflikts auf die Inflation detailliert.