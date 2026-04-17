State Street Global Advisors: Q2 Bond Market Outlook: Auf der Suche nach Sicherheit

Energieschocks haben die Inflationsrisiken erneut entfacht und die Zinsmärkte durcheinandergewirbelt, was die Weltwirtschaft und die globale Anleihen-Perspektive beeinflusst. Unser Q2 Bond Market Outlook zeigt Wege für das Management von Inflationsrisiken, Duration und Performance in einem volatilen Umfeld auf.



Kernthemen für dieses Quartal sind:



• Inflation und TIPS: Inflationsrisiken, die durch Energiepreise getrieben werden, treten wieder stärker in den Vordergrund, während langfristige Erwartungen stabiler bleiben. Treasury Inflation Protected Securities können helfen, Inflationsschutz mit Durationsexposure auszugleichen.



• Duration und CLOs: Die starke Volatilität am kurzen Ende hat auch kurze Durationen unter Druck gestellt. Euro AAA CLOs zeigten aufgrund ihrer begrenzten Duration und diversifizierten Kreditexposure eine grössere Widerstandsfähigkeit.



• Wandelanleihen: Ist diese hybride Anlageklasse bereit für eine Erholung?



Ausserdem analysiert unsere proprietäre PriceStats®-Auswertung den Einfluss des Golfkonflikts auf die Inflation detailliert.

