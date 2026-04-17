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17.04.2026 17:34:51

State Street Global Advisors: Q2 Bond Market Outlook: Auf der Suche nach Sicherheit

                                                           
 
 
Q2 Bond Market Outlook: Auf der Suche nach Sicherheit
 
 
SSGA
 
 
 
 
 
 
Energieschocks haben die Inflationsrisiken erneut entfacht und die Zinsmärkte durcheinandergewirbelt, was die Weltwirtschaft und die globale Anleihen-Perspektive beeinflusst. Unser Q2 Bond Market Outlook zeigt Wege für das Management von Inflationsrisiken, Duration und Performance in einem volatilen Umfeld auf.

Kernthemen für dieses Quartal sind:

Inflation und TIPS: Inflationsrisiken, die durch Energiepreise getrieben werden, treten wieder stärker in den Vordergrund, während langfristige Erwartungen stabiler bleiben. Treasury Inflation Protected Securities können helfen, Inflationsschutz mit Durationsexposure auszugleichen.

Duration und CLOs: Die starke Volatilität am kurzen Ende hat auch kurze Durationen unter Druck gestellt. Euro AAA CLOs zeigten aufgrund ihrer begrenzten Duration und diversifizierten Kreditexposure eine grössere Widerstandsfähigkeit.

Wandelanleihen: Ist diese hybride Anlageklasse bereit für eine Erholung?

Ausserdem analysiert unsere proprietäre PriceStats®-Auswertung den Einfluss des Golfkonflikts auf die Inflation detailliert.
 
 
 
 
                      Datenschutz                      statestreet.com/im
 
 
For Investment Professional Use Only. Marketing Communication.

Investors are encouraged to seek competent investment advice from a locally licensed investment advisor prior to making any investment. State Street is not licensed under the Investment Advice Law, nor does it carry the insurance as required of a licensee thereunder.

This sales brochure does not constitute an offer to sell or solicitation of an offer to buy any securities other than the Securities offered hereby, nor does it constitute an offer to sell to or solicitation of an offer to buy from any person or persons in any state or other jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful, or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so, or to a person or persons to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.

This communication is directed at professional clients (this includes eligible counterparties as defined by the appropriate EU regulator) who are deemed both knowledgeable and experienced in matters relating to investments. The products and services to which this communication relates are only available to such persons and persons of any other description (including retail clients) should not rely on this communication.

Investing involves risk including the risk of loss of principal.

The information contained in this communication is not a research recommendation or ‘investment research’ and is classified as a ‘Marketing Communication’ in accordance with the applicable regional regulation. This means that this marketing communication (a) has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research (b) is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

The information provided does not constitute investment advice as such term is defined under the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) and it should not be relied on as such. It should not be considered a solicitation to buy or an offer to sell any investment. It does not take into account any investor's or potential investor’s particular investment objectives, strategies, tax status, risk appetite or investment horizon. If you require investment advice you should consult your tax and financial or other professional advisor. All information is from SSGA unless otherwise noted and has been obtained from sources believed to be reliable, but its accuracy is not guaranteed. There is no representation or warranty as to the current accuracy, reliability or completeness of, nor liability for, decisions based on such information and it should not be relied on as such.

CLO Debt Securities carry certain structural risks including potential subordination to the other tranches of debt in the same capital structure, volatility of underlying collateral values, and potential for principal loss of the underlying assets in excess of the equity valuation. CLOs issue classes or "tranches" of securities that vary in risk and yield. Losses caused by defaults on underlying assets are borne first by the holders of subordinate tranches.

ETFs trade like stocks, are subject to investment risk and will fluctuate in market value. The investment return and principal value of an investment will fluctuate in value, so that when shares are sold or redeemed, they may be worth more or less than when they were purchased. Although shares may be bought or sold on an exchange through any brokerage account, shares are not individually redeemable from the fund. Investors may acquire shares and tender them for redemption through the fund in large aggregations known as "creation units." Please see the fund’s prospectus for more details.

Past performance is not a reliable indicator of future performance.

All forms of investments carry risks, including the risk of losing all of the invested amount. Such activities may not be suitable for everyone.

Diversification does not ensure a profit or guarantee against loss.

Investing in foreign domiciled securities may involve risk of capital loss from unfavourable fluctuation in currency values, withholding taxes, from differences in generally accepted accounting principles or from economic or political instability in other nations.

Investments in emerging or developing markets may be more volatile and less liquid than investing in developed markets and may involve exposure to economic structures that are generally less diverse and mature and to political systems which have less stability than those of more developed countries.

Bonds generally present less short-term risk and volatility than stocks, but contain interest rate risk (as interest rates rise, bond prices usually fall); issuer default risk; issuer credit risk; liquidity risk; and inflation risk. These effects are usually pronounced for longer-term securities. Any fixed income security sold or redeemed prior to maturity may be subject to a substantial gain or loss.

The views expressed in this material are the views of the SPDR EMEA Strategy & Research team through the period ended 4 April 2026 and are subject to change based on market and other conditions. This document contains certain statements that may be deemed forward-looking statements. Please note that any such statements are not guarantees of any future performance and actual results or developments may differ materially from those projected.

The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA's express written consent.

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Kernthemen für dieses Quartal sind:

Inflation und TIPS: Inflationsrisiken, die durch Energiepreise getrieben werden, treten wieder stärker in den Vordergrund, während langfristige Erwartungen stabiler bleiben. Treasury Inflation Protected Securities können helfen, Inflationsschutz mit Durationsexposure auszugleichen.

Duration und CLOs: Die starke Volatilität am kurzen Ende hat auch kurze Durationen unter Druck gestellt. Euro AAA CLOs zeigten aufgrund ihrer begrenzten Duration und diversifizierten Kreditexposure eine grössere Widerstandsfähigkeit.

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CLO Debt Securities carry certain structural risks including potential subordination to the other tranches of debt in the same capital structure, volatility of underlying collateral values, and potential for principal loss of the underlying assets in excess of the equity valuation. CLOs issue classes or "tranches" of securities that vary in risk and yield. Losses caused by defaults on underlying assets are borne first by the holders of subordinate tranches.

ETFs trade like stocks, are subject to investment risk and will fluctuate in market value. The investment return and principal value of an investment will fluctuate in value, so that when shares are sold or redeemed, they may be worth more or less than when they were purchased. Although shares may be bought or sold on an exchange through any brokerage account, shares are not individually redeemable from the fund. Investors may acquire shares and tender them for redemption through the fund in large aggregations known as "creation units." Please see the fund’s prospectus for more details.

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Bonds generally present less short-term risk and volatility than stocks, but contain interest rate risk (as interest rates rise, bond prices usually fall); issuer default risk; issuer credit risk; liquidity risk; and inflation risk. These effects are usually pronounced for longer-term securities. Any fixed income security sold or redeemed prior to maturity may be subject to a substantial gain or loss.

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Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
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⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

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