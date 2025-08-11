Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.08.2025 10:14:43

State Street Global Advisors: Europe’s Small Caps: Resilience in a Tariff-Driven Market?

                                                           
 
 
 
 
SSGA
 
 
 
 
Despite global uncertainty, European small caps have delivered strong returns in 2025, buoyed by fiscal stimulus, monetary easing, and limited tariff exposure. With attractive valuations, robust earnings, and a domestic revenue tilt, these equities may offer compelling opportunities. This week’s ETF brief explores the macro tailwinds, sector composition, and country exposures driving the outperformance of European small caps.
 
 
Read the Weekly ETF Brief
 
 
 
 
For Investment Professional Use Only. Marketing Communication.


The information provided does not constitute investment advice as such term is defined under the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) or applicable Swiss regulation and it should not be relied on as such. It should not be considered a solicitation to buy or an offer to sell any investment. It does not take into account any investor's or potential investor’s particular investment objectives, strategies, tax status, risk appetite or investment horizon. If you require investment advice you should consult your tax and financial or other professional advisor.

All information is from SSGA unless otherwise noted and has been obtained from sources believed to be reliable, but its accuracy is not guaranteed. There is no representation or warranty as to the current accuracy, reliability or completeness of, nor liability for, decisions based on such information, and it should not be relied on as such.

The information contained in this communication is not a research recommendation or ‘investment research’ and is classified as a ‘Marketing Communication’ in accordance with the applicable regional regulation. This means that this marketing communication (a) has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research (b) is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

This communication is directed at professional clients (this includes eligible counterparties as defined by the appropriate EU regulator) who are deemed both knowledgeable and experienced in matters relating to investments. The products and services to which this communication relates are only available to such persons and persons of any other description (including retail clients) should not rely on this communication.

Equity securities may fluctuate in value and can decline significantly in response to the activities of individual companies and general market and economic conditions.

Investing in foreign domiciled securities may involve risk of capital loss from unfavourable fluctuation in currency values, withholding taxes, from differences in generally accepted accounting principles or from economic or political instability in other nations.

Diversification does not ensure a profit or guarantee against loss.

Concentrated investments in a particular sector tend to be more volatile than the overall market and increases risk that events negatively affecting such sectors or industries could reduce returns, potentially causing the value of the Fund’s shares to decrease.

ETFs trade like stocks, are subject to investment risk and will fluctuate in market value. The investment return and principal value of an investment will fluctuate in value, so that when shares are sold or redeemed, they may be worth more or less than when they were purchased. Although shares may be bought or sold on an exchange through any brokerage account, shares are not individually redeemable from the fund. Investors may acquire shares and tender them for redemption through the fund in large aggregations known as "creation units." Please see the fund’s prospectus for more details.

The S&P 500® Index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates ("S&P DJI") and have been licensed for use by State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 and the 500 are trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") and has been licensed for use by S&P Dow Jones Indices; and these trademarks have been licensed for use by S&P DJI and sublicensed for certain purposes by State Street Global Advisors. The fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P DJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of these indices.

Investing involves risk including the risk of loss of principal.

The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA’s express written consent.

7641877.18.1.EMEA.INST

Exp. Date: 31/08/2026

© 2025 State Street Corporation - All Rights Reserved.

This email is classified as General Access.
 
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Ausblick: Allianz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Beliebte Strategie unter der Lupe: Wenn Gewinneraktien zur Gefahr werden
Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch
BigBear.ai auf dem Weg aus dem Schatten der Branchengrössen rund um NVIDIA & Co.?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ethereum zurück über 4'000 Dollar - So entwickeln sich Bitcoin & Co.
Aktien Schweiz Eröffnung: Nach US-Zollhammer Verluste auf breiter Front
UBS übertrifft Erwartungen

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
