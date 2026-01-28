|Konsolidierung
Qualitätsaktien vor dem Comeback: 3 ETFs für stabile Renditen in volatilen Zeiten
Die letzten beiden Jahre verliefen für Qualitätsinvestoren enttäuschend. Während wenige Tech-Giganten die Börsen beherrschten, gerieten Unternehmen mit robusten Bilanzen und verlässlichen Cashflows ins Hintertreffen.
Im Technologiesektor zeigte sich eine markante Spaltung: Unternehmen aus der KI-Infrastruktur - Halbleiter, Datenzentren, Cloud-Anbieter - verzeichneten starke Kursgewinne, während Software- und IT-Dienstleister zurückblieben. Diese extreme Marktkonzentration auf wenige Werte führte dazu, dass viele fundamental solide Unternehmen deutlich hinter hochkonzentrierten Aktienindizes zurückfielen.
Doch genau diese Konsolidierung eröffnet nun Chancen: Firmen mit hoher Profitabilität, solidem Gewinnwachstum und bewährten Geschäftsmodellen notieren erstmals seit Langem wieder zu vernünftigen Bewertungen. Die Risiken ambitionierter Bewertungen bei KI-getriebenen Aktien stehen im Kontrast zu attraktiven Einstiegsniveaus bei Qualitätstiteln, die historisch in Turbulenzen widerstandsfähiger sind und risikoadjustiert überdurchschnittliche Erträge liefern. Um das mögliche Comeback auf breiter Basis mitzugehen, bieten sich ETF-Lösungen an.
Der Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C überzeugt durch niedrige Kosten von 0.25 Prozent jährlich und eine breite geografische Streuung über 299 Unternehmen aus 23 Industrienationen. Das Fondsvolumen von 2,1 Mrd. Fr. spricht für eine etablierte Marktakzeptanz. Neben US-Technologiewerten finden sich auch Schweizer, britische und japanische Qualitätstitel im Portfolio. Der ETF bildet den Benchmark MSCI World Sector Neutral Quality Index durch vollständige Replikation nach und investiert sektorneutral, was Klumpenrisiken in einzelnen Branchen reduziert. Die Volatilität von 15.6 Prozent liegt im moderaten Bereich, während die Dreijahresperformance von 43.3 Prozent die langfristige Überzeugungskraft unterstreicht.
Eine besondere Herangehensweise verfolgt der Frankfurter UCITS ETF Modern Value von Shareholder Value Management. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Alle Positionen sind gleichgewichtet, was Klumpenrisiken vermeidet. Die Auswahl erfolgt nach strengen Kriterien: Neben einer hohen Eigenkapitalrendite und einer geringen Verschuldung werden starke Eigentümerstrukturen und strategische Wettbewerbsvorteile - sogenannte Economic Moats - berücksichtigt. Mit 0.54 Prozent Gebühren und 76 Mio. Fr. Volumen ist der 2022 lancierte Fonds noch kompakt, lieferte aber mit 35.3 Prozent über drei Jahre überdurchschnittliche Resultate. Damit ist er interessant für Anleger, die ESG-Kriterien und strukturelle Qualität verbinden möchten.
Der iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF konzentriert sich auf 125 US-Qualitätsunternehmen. Mit Kosten von nur 0.20 Prozent und 1.2 Mrd. Fr. Volumen vereint er Kosteneffizienz mit Liquidität. Der US-Fokus ermöglicht direkten Zugang zu führenden Qualitätsfirmen, bedeutet aber auch Währungsrisiko und höhere Schwankungen (18.6 Prozent Volatilität). Die Top-10-Positionen machen 40 Prozent aus, was eine gewisse Konzentration auf marktführende Unternehmen widerspiegelt. Die Auswahl erfolgt ebenfalls nach Eigenkapitalrendite, Verschuldungsgrad und Gewinnschwankungen. Über drei Jahre steht ein Plus von 50.7 Prozent.
Fazit: Die drei ETFs decken verschiedene Bedürfnisse ab: globale Streuung zum Sparpreis, Burggraben-Fokus mit Nachhaltigkeitsanspruch oder konzentrierter US-Zugang. Allen gemein ist die Thesaurierung von Erträgen, was steuerlich vorteilhaft sein kann. Letztlich bieten Qualitätsaktien in unsicheren Zeiten einen bewährten Schutz mit Renditeperspektive.
