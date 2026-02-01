Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ETF des Monats 01.02.2026 08:25:00

ETF des Monats Februar 2026 - ein Gold-ETF der besonderen Art!

ETF des Monats Februar 2026 - ein Gold-ETF der besonderen Art!

Der ETF des Monats Februar 2026 trifft den Nerv der Zeit. Der L&G Gold Mining UCITS ETF bietet Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, gezielt in börsennotierte Goldminenunternehmen zu investieren. Im Gegensatz zu einem Investment in physisches Gold oder Gold-ETCs partizipiert dieser ETF an der Entwicklung von Unternehmen, die Gold fördern, verarbeiten oder damit verbundene Dienstleistungen anbieten. Dadurch ist der ETF stärker wachstumsorientiert, weist aber auch höhere Kursschwankungen auf.

Der ETF bildet die Wertentwicklung des STOXX Global Gold Miners Index ab, der führende Goldminen- und Explorationsunternehmen weltweit umfasst. Dazu zählen etablierte Produzenten ebenso wie kleinere, wachstumsstärkere Gesellschaften. Die Unternehmen stammen aus verschiedenen Regionen, insbesondere aus Nordamerika, Australien, Südafrika und ausgewählten Schwellenländern. Durch diese breite Streuung wird das Einzelwertrisiko reduziert, auch wenn der Sektor insgesamt zyklisch bleibt.

Für Anleger ist wichtig zu verstehen, dass sich Goldminenaktien nicht eins zu eins wie der Goldpreis entwickeln. Zwar besteht eine enge Abhängigkeit vom Goldpreis, zusätzlich beeinflussen jedoch Faktoren wie Produktionskosten, Fördermengen, politische Risiken in Förderländern sowie die Unternehmensführung die Wertentwicklung. In Phasen steigender Goldpreise können Goldminenunternehmen überproportional profitieren, umgekehrt reagieren sie in Schwächephasen oft deutlich sensibler.

Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei rund 0,55 % pro Jahr, was für einen spezialisierten Sektor-ETF marktüblich ist. Der ETF ist in der Regel thesaurierend, das heisst, Erträge werden automatisch im Fonds reinvestiert. Die Performance der letzten 12 Monate (Stand 20. Januar 2026) liegt bei 177.69%.

Der L&G Gold Mining UCITS ETF eignet sich daher vor allem als Beimischung in einem breit diversifizierten Portfolio. Für Schweizer Privatanleger kann er insbesondere dann interessant sein, wenn sie ihr Portfolio um einen Rohstoff- bzw. Inflationsschutz ergänzen oder gezielt auf steigende Goldpreise setzen möchten. Aufgrund der Aktienstruktur ist der ETF langfristig ausgerichtet und weniger als kurzfristige Absicherung gedacht.

Zusammenfassend richtet sich der L&G Gold Mining UCITS ETF an Anlegerinnen und Anleger mit einer erhöhten Risikobereitschaft, die gezielt vom Goldsektor profitieren möchten und die stärkeren Schwankungen von Goldminenaktien akzeptieren. Als Ergänzung zu klassischen Aktien-ETFs kann er helfen, das Portfolio thematisch zu diversifizieren, sollte jedoch nicht den Kern einer Anlagestrategie bilden.

Der ETF kann bei allen Schweizer Banken und Online-Brokern gehandelt werden.


Bildquelle: Shutterstock

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:

Du erfährst:
Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

