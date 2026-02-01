ETF des Monats Februar 2026 - ein Gold-ETF der besonderen Art!

Der ETF bildet die Wertentwicklung des STOXX Global Gold Miners Index ab, der führende Goldminen- und Explorationsunternehmen weltweit umfasst. Dazu zählen etablierte Produzenten ebenso wie kleinere, wachstumsstärkere Gesellschaften. Die Unternehmen stammen aus verschiedenen Regionen, insbesondere aus Nordamerika, Australien, Südafrika und ausgewählten Schwellenländern. Durch diese breite Streuung wird das Einzelwertrisiko reduziert, auch wenn der Sektor insgesamt zyklisch bleibt.

Für Anleger ist wichtig zu verstehen, dass sich Goldminenaktien nicht eins zu eins wie der Goldpreis entwickeln. Zwar besteht eine enge Abhängigkeit vom Goldpreis, zusätzlich beeinflussen jedoch Faktoren wie Produktionskosten, Fördermengen, politische Risiken in Förderländern sowie die Unternehmensführung die Wertentwicklung. In Phasen steigender Goldpreise können Goldminenunternehmen überproportional profitieren, umgekehrt reagieren sie in Schwächephasen oft deutlich sensibler.

Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei rund 0,55 % pro Jahr, was für einen spezialisierten Sektor-ETF marktüblich ist. Der ETF ist in der Regel thesaurierend, das heisst, Erträge werden automatisch im Fonds reinvestiert. Die Performance der letzten 12 Monate (Stand 20. Januar 2026) liegt bei 177.69%.

Der L&G Gold Mining UCITS ETF eignet sich daher vor allem als Beimischung in einem breit diversifizierten Portfolio. Für Schweizer Privatanleger kann er insbesondere dann interessant sein, wenn sie ihr Portfolio um einen Rohstoff- bzw. Inflationsschutz ergänzen oder gezielt auf steigende Goldpreise setzen möchten. Aufgrund der Aktienstruktur ist der ETF langfristig ausgerichtet und weniger als kurzfristige Absicherung gedacht.

Zusammenfassend richtet sich der L&G Gold Mining UCITS ETF an Anlegerinnen und Anleger mit einer erhöhten Risikobereitschaft, die gezielt vom Goldsektor profitieren möchten und die stärkeren Schwankungen von Goldminenaktien akzeptieren. Als Ergänzung zu klassischen Aktien-ETFs kann er helfen, das Portfolio thematisch zu diversifizieren, sollte jedoch nicht den Kern einer Anlagestrategie bilden.

Der ETF kann bei allen Schweizer Banken und Online-Brokern gehandelt werden.