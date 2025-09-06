Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lohnende ICP-Anlage? 06.09.2025 11:03:09

Wie viel Verlust ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr eingefahren hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Internet Computer-Engagement verlieren können.

Internet Computer notierte gestern vor 1 Jahr bei 7.236 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13.82 Internet Computer. Das Investment hätte nun einen Wert von 65.95 USD, da Internet Computer am 05.09.2025 4.772 USD wert war. Damit wäre das Investment 34.05 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 22.06.2025 bei 4.553 USD. Bei 15.31 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV