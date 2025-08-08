Wie viel Gewinn ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Anzeige

Gestern vor 5 Jahren notierte Chainlink bei 12.74 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in LINK vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 78.49 Chainlink. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’450.25 USD, da sich der Wert von Chainlink am 07.08.2025 auf 18.48 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 45.02 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.09.2024 bei 9.574 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink wurde am 15.12.2024 erreicht und liegt bei 29.48 USD.

Redaktion finanzen.net