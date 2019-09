Weitere Rally voraus? So lange sollten Anleger ihre Bitcoin halten, um garantiert einen Gewinn zu erzielen

• Studie besagt, wie lange Anleger ihre Bitcoins halten sollten• Theorie vom Vier-Jahres-Zyklus kursiert im Netz• Bullenmarkt wäre laut Studie somit noch nicht zu Ende

Im Juni erreichte der Bitcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 13'829,07 US-Dollar und damit auch ein neues Hoch seit seinen grossen Ausschlägen nach oben Ende 2017 bis Anfang 2018. Nun stellt sich die Frage, ob der Bullenmarkt schon wieder zu Ende ist oder der Bitcoin noch Aufwärtspotenzial hat. Dazu gibt es eine Theorie.

Auf Twitter veröffentlichte BitcoinEconomics.io einen Chart, der veranschaulichen soll, wie lange Anleger ihre Bitcoins halten sollten, um mit diesen einen Gewinn zu erzielen: "Wie lange müssen sie Bitcoins halten um einen 100 % sicheren Gewinn zu machen? Gemäss meiner Analyse sind es 1335 Tage oder 3 Jahre und 8 Monate", schreibt der Nutzer.

How long do you have to hold Bitcoin to make a 100% sure profit? According to my analysis it is 1335 days or 3 years and 8 months. pic.twitter.com/Dt1FIMIAvz