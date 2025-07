Handelskonflikt im Fokus: SMI vorbörslich im Minus -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird vor dem Wochenende schwächer erwartet.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI tendierten am Vortag seitwärts. Z

Nachdem am Vortag noch starke US-Arbeitsmarktdaten für gute Laune gesorgt hatten, wenden sich die Anleger nun wieder dem schwelenden Handelskonflikt zu. Die Aussetzung der Zölle läuft nur noch bis Mittwoch kommender Woche. Wie Bloomberg berichtet, will US-Präsident Donald Trump aber bereits heute Briefe mit neuen Zollsätzen versenden. Derweil ist das "Big Beautiful Bill"-Steuerpaket mit knapper Mehrheit im US-Repräsentantenhaus verabschiedet worden. Da erwartet, spielt es an den Finanzmärkten keine Rolle mehr. "Die Auswirkungen auf die Kursentwicklung am Aktien- und Rentenmarkt sind gering. Mit einer stark steigenden Staatsverschuldung kann sich das natürlich vor allem am Rentenmarkt wieder ändern", heisst es einschränkend bei QC Partners. Im Handel stellt man sich auf ein ruhiges und umsatzschwaches Geschäft am Freitag ein. Wegen des US-Nationalfeiertages bleiben die US-Börsen geschlossen. "Gerade an US-Feiertagen reichen allerdings schon deutlich weniger Käufe oder Verkäufe, um den Markt in grösserem Stil zu bewegen", heisst es. Niedrige Umsätze dürften nicht automatisch mit einem ruhigen Handelstag gleichgesetzt werden.

DEUTSCHLAND

Nach seiner zweitägigen Stabilisierung zeichnen sich im DAX am Freitag wieder Verluste ab.

Der DAX notiert vorbörslich in der Verlustzone.

Die Rekorde in den Nasdaq-Indizes in den USA fielen am Vorabend etwa mit dem Ende des europäischen Handels zusammen. Weiteren Schub gab es nicht mehr und an diesem Freitag wird in Übersee aufgrund des "Unabhängigkeitstages" nicht gehandelt. Derweil wird das Zeitfenster kleiner für einen Zolldeal der EU mit den USA. US-Präsident Trump will ab dem 9. Juli weitere Zölle in Höhe von 50 Prozent in Kraft treten lassen, wenn die Europäer ihm in Handelsfragen nicht entgegenkommen.

WALL STREET

Die Wall Street ging mit Gewinnen in die Feiertagspause.

Der Dow Jones schloss 0,77 Prozent höher bei 44'828,53 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging 1,02 Prozent fester bei 20'601,10 Zählern in den Feierabend.

Die US-Wirtschaft schuf im Juni mit 147'000 neuen Stellen mehr Arbeitsplätze ausserhalb der Landwirtschaft als erwartet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 16'000 Stellen nach oben revidiert. Die Arbeitslosenquote sank von 4,2 auf 4,1 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 4,3 Prozent gerechnet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen um 0,2 Prozent und damit etwas weniger als erwartet.

Helaba-Chefvolkswirt Ralf Umlauf sprach in einer ersten Reaktion von einem soliden Beschäftigungsaufbau. "Die Stellendynamik gegenüber dem nach oben revidierten Maiwert ist sogar gestiegen und die Konsensschätzung wurde deutlich übertroffen. Zudem ist die Arbeitslosenquote gesunken, während sich die Lohnentwicklung leicht abgeschwächt hat." Die US-Notenbank dürfte sich dadurch in ihrer abwartenden Haltung hinsichtlich einer möglichen Zinssenkung bestätigt sehen. Damit sollten die Wetten auf eine US-Zinssenkung noch im Juli und darüber hinaus gedämpft werden, glaubt der Experte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 notiert gegen 07:00 MESZ 0,01 Prozent tiefer bei 39'780,53 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite 0,41 Prozent auf 3'475,24 Indexpunkte zu.

In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,62 Prozent auf 23'921,81 Zähler.

Von einer Rekordjagd wie am Vorabend an der Wall Street ist am Freitag an den asiatischen Börsen nichts zu spüren. In den USA hatten starke Arbeitsmarktdaten Konjunkturoptimismus entfacht und die Börsen nach oben getrieben. Doch davon lassen sich Anleger an den ostasiatischen und australischen Handelsplätzen nicht inspirieren, weil dem Handelskonflikt mit den USA die Aufmerksamkeit gilt. Die Börsen der Region zeigen sich uneinheitlich mit einigen Ausreissern nach unten. Auch das nun vom US-Repräsentantenhaus verabschiedete Steuergesetz trägt kaum zur Stimmungsaufhellung bei.

Denn US-Präsident Donald Trump erinnerte noch einmal an die am 9. Juli ablaufende Schonfrist in Sachen Zölle. Laut Trump könnte seine Regierung bereits ab Freitag damit beginnen, Handelspartner per Brief über die künftige Höhe der zu entrichtenden Importzölle zu informieren, die dann ab 9. Juli gelten sollen. Im Handel beklagt man die steigende Ungewissheit, wie es bei den globalen und reziproken Zöllen weitergehe. Die zuletzt überzeugenden US-Konjunkturdaten bewiesen, dass sich die US-Wirtschaft weiterhin in einem robusten Zustand befinde. Dieser Umstand könnte Trump eher noch in seiner Zollpolitik bestärken, so die Befürchtung am Markt.

Bislang haben die USA lediglich mit Grossbritannien und Vietnam verbindliche Handelsabkommen geschlossen, mit China nur ein Rahmenabkommen. Mit den übrigen Handelspartnern wird offenbar weiter verhandelt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires