Sui: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

Am 15.11.2024 lag der Kurs von Sui bei 3.615 USD. Bei einer SUI-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 276.60 Sui in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 15.11.2025 bei einem SUI-USD-Kurs von 1.768 USD 489.02 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 51.10 Prozent eingebüsst.

Bei 1.747 USD erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 5.296 USD erreichte Sui am 04.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net