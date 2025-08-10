Sui: So hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Sui notierte am 10.08.2024 bei 0.9207 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 10’860.96 Sui. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42’406.84 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.08.2025 auf 3.905 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 324.07 Prozent.

Am 01.09.2024 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.7637 USD. Bei 5.296 USD erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net