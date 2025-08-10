Sui: So hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Langzeit-Anlage 10.08.2025 11:03:09

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Sui verdienen können.

Sui notierte am 10.08.2024 bei 0.9207 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 10’860.96 Sui. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42’406.84 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.08.2025 auf 3.905 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 324.07 Prozent.

Am 01.09.2024 fiel SUI auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.7637 USD. Bei 5.296 USD erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

