So viel Wert wäre mit einem Investment in Polkadot von vor 5 Jahren verloren gegangen

Polkadot wurde am 27.08.2020 bei 5.634 USD gehandelt. Bei einem DOT-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’774.84 Polkadot in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’803.23 USD, da Polkadot am 27.08.2025 3.833 USD wert war. Damit wäre die Investition um 31.97 Prozent gesunken.

Am 22.06.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 3.156 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 10.72 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

