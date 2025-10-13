So viel Verlust wäre bei einem Ethereum Classic-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Das wäre der Verlust bei einem frühen Ethereum Classic-Investment gewesen.

Am 12.10.2024 kostete Ethereum Classic 18.76 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53.30 Ethereum Classic. Die Investition hätte nun einen Wert von 891.25 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.10.2025 auf 16.72 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10.87 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 14.04 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 38.51 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
