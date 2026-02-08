Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Performance im Blick 08.02.2026 11:03:09

So viel Verlust hätte ein Sui-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sui-Engagement verlieren können.

Sui war am 07.02.2025 3.004 USD wert. Bei einer SUI-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33.29 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 07.02.2026 gerechnet (1.006 USD), wäre die Investition nun 33.50 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 66.50 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0.8819 USD. Am 27.07.2025 stieg Sui auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4.328 USD.

Redaktion finanzen.net

