So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 1 Jahr eingebracht

Gestern vor 1 Jahr war ein Chainlink 18.73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in LINK investiert hätte, befänden sich nun 533.92 Chainlink in seinem Depot. Da sich der LINK-USD-Kurs gestern auf 13.35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’130.03 USD wert. Das entspricht einem Minus von 28.70 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 10.90 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 15.12.2024 bei 29.48 USD.

