|Krypto-Investition im Fokus
|
28.11.2025 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 1 Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Chainlink gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 1 Jahr war ein Chainlink 18.73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in LINK investiert hätte, befänden sich nun 533.92 Chainlink in seinem Depot. Da sich der LINK-USD-Kurs gestern auf 13.35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’130.03 USD wert. Das entspricht einem Minus von 28.70 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 10.90 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 15.12.2024 bei 29.48 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|72’851.66037
|-0.81%
|Handeln
|Vision
|0.07340
|2.91%
|Handeln
|Ethereum
|2’439.24809
|0.51%
|Handeln
|Ripple
|1.74254
|-1.63%
|Handeln
|Solana
|110.00254
|-2.97%
|Handeln
|Cardano
|0.33595
|-3.79%
|Handeln
|Polkadot
|1.83658
|-2.42%
|Handeln
|Chainlink
|10.55032
|-1.81%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-2.20%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-1.59%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!