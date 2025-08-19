Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardano von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Cardano investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.08.2022 kostete Cardano 0.5128 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in ADA investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 195.02 Cardano. Die gehaltenen Cardano wären gestern 180.06 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0.9233 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 180.06 USD, was einer positiven Performance von 80.06 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 06.09.2024 erreicht und liegt bei 0.3147 USD. Am 06.12.2024 erreichte Cardano sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.232 USD.

Redaktion finanzen.net

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV