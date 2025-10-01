So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anzeige

Vor 3 Jahren notierte Binance Coin bei 284.02 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in BNB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.521 Binance Coin. Mit dem BNB-USD-Kurs von gestern gerechnet (1’008.91 USD), wäre die Investition nun 3’552.24 USD wert. Damit wäre die Investition um 255.22 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief von BNB liegt derzeit bei 533.45 USD und wurde am 10.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 21.09.2025 erreicht und liegt bei 1’048.86 USD.

Redaktion finanzen.net